Рада підвищила нардепам зарплатню

Верховна Рада ухвалила постанову № 7172 про фінансове забезпечення діяльності народних депутатів України.

«За» проголосували 235 народних депутатів, передає "112 Україна".

Постанова передбачає, що посадовий оклад нардепів буде прирівняно до окладу членів уряду з прив'язкою до прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня нинішнього року.

Поряд з тим місячний фонд для оплати праці помічників-консультантів нардепа пропонують встановити на рівні 25 таких же прожиткових мінімумів.

Згідно з додатком, голові ВРУ пропонують призначити оклад у розмірі 18 528 грн, першому заступнику - 17 756 грн, заступнику - 16 984 грн, а членові комітету - 15 440 грн. Йдеться безпосередньо про оклади без урахування надбавок та премій.