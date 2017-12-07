Рада продовжила мораторій на продаж землі

Верховна Рада ще на рік продовжила мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення - до 1 січня 2019 року.

За прийняття відповідного законопроекту № 7350 в цілому проголосувало 236 депутатів при мінімально необхідних 226, повідомляє Укрінформ.

Депутати внесли зміни до пунктів 14 та 15 розділу Х "Перехідні положення" Земельного кодексу України, згідно з якими пропонується продовжити дію мораторію на купівлю-продаж та відчуження іншими способами земельних ділянок сільськогосподарського призначення та на внесення права на земельну частку (пай) до статутних капіталів господарських товариств "до набрання чинності законом про обіг земель сільськогосподарського призначення, але не раніше 1 січня 2019 року".

За чинними нормами встановлено "до набрання чинності законом про обіг земель сільськогосподарського призначення, але не раніше 1 січня 2018 року".

Авторами законопроекту є депутати з фракцій "Блоку Петра Порошенка", Радикальної партії, з депгруп "Відродження" і "Воля народу".

Усі інші альтернативні законопроекти були відхилені. Серед них проекти щодо продовження мораторію на 6 років (№ 7350-1); на 5 років (№№ 7350-2 і 7350-3); до моменту законодавчого врегулювання заборони торгівлі землею (№ 7350-4); до набрання чинності законом про обіг земель сільськогосподарського призначення, але не раніше проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу таких земель (№ 7350-5).