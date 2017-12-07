Рада скасувала зменшення кількості прокурорів до 10 тисяч з 2018 року

Верховна Рада внесла зміни до закону "Про прокуратуру", скасувавши зменшення кількості прокурорів до 10 тис. з початку 2018 року. "За" законопроект №7160 проголосували 229 народних депутатів.

У законі значилося, що "загальна чисельність працівників органів прокуратури становить 15 тис. осіб зі зменшенням кількості прокурорів з 1 січня 2018 року до 10 тис осіб".

Згідно з редакцією, ухваленою депутатами, загальна чисельність працівників органів прокуратури становить не більше 15 тис. осіб.