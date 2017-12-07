Радбез ООН збереться для обговорення ситуації з офіційним визнанням Єрусалима столицею Ізраїлю

З ініціативи 8 країн, у цю п’ятницю Рада Безпеки ООН збереться для обговорення ситуації, що склалася після рішення президента США Дональда Трампа оголосити про офіційне визнання Єрусалима столицею Ізраїлю. Про це повідомило в середу з посиланням на неназваних дипломатів американське інформагентство Reuters.

"Рада Безпеки ООН у п'ятницю проведе зустріч на вимогу восьми держав з 15-ти членів Ради щодо рішення президента США Дональда Трампа про визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю", - повідомили джерела.

При цьому уточнюється, що з ініціативою проведення відкритого засідання Радбезу до генерального секретаря ООН звернулися Франція, Болівія, Єгипет, Італія, Сенегал, Швеція, Велика Британія та Уругвай, передає Укрінформ.

Нагадаємо, Трамп офіційно визнав Єрусалим столицею Ізраїлю.