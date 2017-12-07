Режисеру фільму "Кіборги" присвоїли орден "За заслуги" ІІІ ступеня

Президент Порошенко вручив орден "За заслуги" ІІІ ступеня режисеру фільму "Кіборги" Ахтему Сеітаблаєву. Про це повідомляє прес-служба глави держави.

На прем’єрі фільму "Кіборги" Порошенко подякував творчому колективу, який створював фільм, та привітав присутніх із Днем Збройних сил.

Порошенко подякував українським митцям за ті теми, які вони обирають.

"Не жовті, не бульварні, хоча, напевно вони могли бути більш касовими. А – патріотичне виховання. Я, безумовно, хотів би подякувати за це і Ахтему, і всім, хто до цього долучився", - сказав він.

В свою чергу, режисер фільму зазначив, що «те, що ми маємо можливість кожного ранку просинатися, бачити своїх дітей, пити свою каву, обіймати своїх батьків, це все завдяки вам (українські захисники – ред.). Бережи вас Всевишній», - сказав він.

Режисер представив частину знімальної команди, акторів і всіх, хто працював над фільмом, в тому числі військових.