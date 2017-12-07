Санкції залишатимуться, поки РФ не поверне Крим і не виведе війська з Донбасу, - Тіллерсон

Американські санкції щодо Росії залишатимуться чинними, поки Крим залишається анексованою територією, а російські війська перебувають на Донбасі.

Про це заявив державний секретар США Рекс Тіллерсон під час виступу в рамках 24-го засідання Ради міністрів ОБСЄ у Відні, передає Європейська правда.

"Сполучені Штати залишаються відданими суверенітету, незалежності та територіальній цілісності України у її міжнародно визнаних кордонах. Ми закликаємо до повного виконання Мінських угод. Ми ніколи не приймемо російської окупації та анексії Криму. Пов’язані з Кримом санкції залишатимуться, поки Росія не поверне Україні повний контроль над півостровом", - сказав Тіллерсон.

Він наголосив, що місії ОБСЄ на Донбасі залишається надзвичайно важливим інструментом, в першу чергу для мирних громадян, які перебувають поблизу лінії зіткнення.

"Щодо ситуації на сході України, ми підтримуємо наших західних партнерів і не знімемо санкції, поки Росія не виведе свої сили з Донбасу відповідно до Мінських угод", - додав він.