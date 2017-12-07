Смертельна ДТП у Харкові: поліція встановила ще одного учасника аварії

В рамках розслідування справи про смертельну ДТП на вулиці Сумській у Харкові правоохоронці встановили ще одного учасника аварії.

Про це розповів начальник відділу СУ Олександр Умніков, повідомляє прес-служба поліції Харківської області.

За його словами, наразі вирішується питання про притягнення до адміністративної відповідальності водія автомобіля Opel Vivaro.

За даними правоохоронців, даний автомобіль почав рух поруч з автомобілем Volkswagen Tuareg на жовтий сигнал світлофору.

Нагадаємо, 18 жовтня на вулиці Сумській в центрі Харкова позашляховик Lexus після зіткнення з Volkswagen відкинуло в натовп пішоходів, внаслідок чого загинули шестеро осіб, ще п'ятеро отримали травми.

На місці ДТП затримали 20-річну Олену Зайцеву, яка перебувала за кермом Lexus. За попередніми даними, вона проїхала на заборонний сигнал світлофора.

За кермом Volkswagen перебував Геннадій Дронов.

20 жовтня Київський районний суд Харкова заарештував Олену Зайцеву на два місяці без права внесення застави.

8 листопада Київський районний суд Харкова заарештував на два місяці Геннадія Дронова. Спочатку він проходив у справі як свідок, але пізніше суд відмовився визнавати його потерпілим, а потім перекваліфікував на підозрюваного.