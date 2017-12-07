Світ має поважати право України на вибір майбутнього, - Тіллерсон

Державний секретар США Рекс Тіллерсон заявив в ОБСЄ, що Україна бореться з російською агресією, оскільки обрала власне майбутнє як незалежна й суверенна держава, і міжнародна спільнота має поважати це.

З відповідною заявою глава американської дипломатії виступив у четвер у Відні, повідомляє Укрінформ.

"Ми закликаємо ОБСЄ втілювати та дотримуватися принципів організації. Ми повинні поважати право кожної держави на вибір свого політичного майбутнього", - заявив державний секретар США.

Звертаючи увагу на конфлікт, розв'язаний Росією на сході України, він наголосив, що перед Європою стоять дуже серйозні виклики.

Водночас держсекретар США наголосив на необхідності для Москви виконувати зобов'язання за Мінськими угодами.

"У той час, як Україна вживає заходів на виконання цих (Мінських – ред.) домовленостей – і вона повинна продовжувати це робити – Росія не робить цього", - наголосив державний секретар США.

Нагадаємо, що Клімкін планує зустрітись із Лавровим у Відні.