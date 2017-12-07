У Брюсселі 45 тис. людей вийшли на підтримку незалежності Каталонії

У Брюсселі приблизно 45 тисяч людей вийшли на велику демонстрацію, щоб підтримати незалежність Каталонії.

Про це повідомляє ЄП з посиланням на El Pais.

За даними брюссельської поліції, вже 45 тисяч осіб вийшли на демонстрацію з підтримки незалежності Каталонії, яка сьогодні, 7 грудня, проходить у Брюсселі.

Акцію підтримки Каталонії організували дві каталонські асоціації за незалежність.

Учасники демонстрації прибувають до Брюсселя з самого ранку на літаках, потягах, а також на автобусах або на машинах. Багато з них вийшли на демонстрації з прапорами Каталонії.

На мітинг у Брюссель також прибув Карлес Пучдемон, який перебуває у Бельгії після відсторонення центральною владою Мадрида.

Віце-президент Єврокомісії Франс Тіммерманс прокоментував сьогоднішню демонстрацію: "Ми вже бачили мільйони каталонців та іспанців ... Можна протистояти закону, можна змінити закон, але не можна ігнорувати закон", - сказав він.