У Чернігові презентували збірку журналістських матеріалів із зони АТО

Книгу, яка містить понад 100 розповідей про жителів області, які брали або беруть участь у бойових діях на сході України, презентували у Чернігові. Матеріали підготовили журналісти регіону, збірка вийшла під назвою "На палаючому Сході", повідомляє Укрінформ.

"Книга "На палаючому Сході" - це результат колективної праці журналістів нашої області. Всі матеріали підготували наші колеги з редакцій районних, міських та обласних газет, радіо і телебачення", - сказав на презентації голова Чернігівської обласної організації Національної спілки журналістів, з ініціативи якої й була створена збірка, Анатолій Тютюнник.

За його словами, книга включає понад 100 розповідей про учасників АТО, зокрема, про тих, хто загинув, захищаючи свою країну. Тютюнник подякував обласній владі за фінансову підтримку. Адже збірка вийшла коштом обласної Програми підтримки розвитку інформаційної та видавничої сфер Чернігівщини на 2016-2010 роки. Обсяг книги - понад 280 сторінок, тираж - 500 примірників.

На презентації керівники області, учасники АТО та їх рідні, редактори газет, військовослужбовці, автори публікацій говорили про книжку, як про літопис історичного подвигу і звитяги захисників Вітчизни, данину пам'яті тим, хто, боронячи незалежність України, віддав своє життя, і що це видання - бальзам на душу матерів загиблих героїв. Також згадували натхненника і упорядника книги - журналіста Володимира Лисенка, який не дожив до презентації лише два тижні.

Наприкінці заходу запрошеним учасникам бойових дій на Донбасі були вручені відзнаки Президента України "За участь в антитерористичній операції" та Почесні грамоти обласної ради.