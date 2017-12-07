У Дніпрі підбили підсумки екологічної акції "Посади дерево – врятуй місто"

Її провели навесні цього року, коли несподіваний снігопад знищив у місті безліч дерев. У рамках акції, яка об'єднала близько 300 дніпрян, було посаджено понад 200 дерев у 78 дворах. Партнерську допомогу в придбанні дерев надали місцеві організації та підприємці. Про своє бажання приєднатися до акції та озеленити двори саджанцями дерев жителі Дніпра повідомляли через соціальну мережу. Як розповіла на прес-конференції волонтер та ініціатор акції Ганна Кондракова, після висаджування дерев мешканці міста все літо надсилали світлини – як дерева росли, випускали листочки і як розквітали. «Це дуже приємно, коли наші дерева стали улюбленцями у дворах. Жителі доглядають за ними. Рекордсменами з терпіння визнані жителі ж/м Перемога, що мешкають на вул. Генерала Грушевого, – їхня катальпа випустила листочки лише в серпні, але головне – вона вижила! Наступної весни ми обов'язково повторимо акцію. Адже мені весь час телефонували різні комерційні структури, які висловили бажання приєднатися до акції «Посади дерево, – врятуй місто!» – повідомила Ганна.

Дуже задоволена першими результатами проекту і мешканка Амур-Нижньодніпровського району Катерина Єгорова. «Про акцію «Посади дерево – врятуй місто» я довідалася з оголошення в інтернеті. Від імені мешканців будинку подала заявку, і нам привезли два дерева – катальпу та вербу. Але посадили лише одне дерево (територія двору невелика), обравши на загальних зборах катальпу. Влітку дерево зацвіло. Це невимовне видовище!» – зауважила вона. Добре пережили спекотне літо і шість дерев, які посадили на території середньої школи №82. Заклад освіти першим відгукнувся на акцію, посадивши нові дерева – дві катальпи, два каштани та дві хвилясті верби нарекли «деревами Знань».

Варто зауважити, що акція «Посади дерево – врятуй місто!» була не єдиним озеленювальним проектом у Дніпрі. Наприклад, громадське об'єднання «Народне партнерство» ініціювало акцію з поетично-пісенною назвою «Міські квіти». Переможцям акції презентували саджанці ста хвилястих верб. Є й інші приклади дбайливого ставлення до довкілля. Так, 75-річний пенсіонер Анатолій Шевченко протягом літа виплекав тридцять шість саджанців на піщаному ґрунті.

Біля будинку №15 по вулиці Шелгунова набираються сили молоді клени. Раніше тут росли декоративні й плодові дерева, які давали гарний затінок. Проте їх викорчували – залишився голий пісок. Мешканці будинку звернулися до КП «Зеленбуд», щоб на території відновити насадження. У травні посадили 38 молодих кленів, але через пізню посадку та літню спеку вони мали мало шансів прижитися. Тоді їх під свою опіку взяв пенсіонер. Зараз поряд із будинком, завдяки його енергії, прижилася ціла кленова алея.

Вадим РИЖКОВ, «День», Дніпро