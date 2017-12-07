У ФБР прокоментували співпрацю з НАБУ

Федеральне бюро розслідувань надало офіційну заяву з приводу характеру роботи цієї державної агенції США в Україні. Відповідь на запит української служби "Голосу Америки" публікує саме видання.

ФБР та НАБУ ухвалили Меморандум щодо порозуміння у червні 2016-го року. Цей меморандум дозволяє ФБР надавати НАБУ та Спеціальній антикорупційній прокуратурі (САП) допомогу у сфері розслідувань, підготовки розвитку.

“ФБР дотримується законів України і ніколи не працює за межами, визначеними Меморандумом щодо порозуміння. Співробітники ФБР працюють за цим напрямком у НАБУ на тимчасовій, ротаційній основі на підтримку відносин між сторонами”, - йдеться у повідомленні.

Ці спеціальні агенти та аналітики не є оперативними (are not operational - мова оригіналу). Будь-які заяви про протилежне – неправдиві, переконують в ФБР.

“ФБР буде і надалі надавати НАБУ та САП підтримку та допомогу, яка їм необхідна у їх важливій роботі заради народу України", - йдеться у відповіді, отриманій "Голосом Америки" від ФБР.

Пізніше ФБР додали до первинного тексту наступне речення: "У боротьбі з корупцією усі правоохоронні органи мають працювати спільно".

Нагадаємо, НАБУ звинуватило ГПУ та СБУ у втручанні у спецоперацію.