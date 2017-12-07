У Херсоні невідомі спробували підірвати банкомат "Сбербанку"

Вночі 6 грудня на розі вулиць Ушакова та І. Кулика невідомі спробували підірвати банкомат «Сбербанку», який розташований у стіні будівлі, де знаходиться відділення однойменного банку. Про це у соцмережі повідомили очевидці, які першими побачили результати вибуху.

«Виїздом слідчо-оперативної групи Херсонського відділу поліції та спеціалістів вибухо-технічного відділу обласного главку поліції встановлено, що невідомий чоловік залишив біля банкомату вибуховий пристрій, ймовірно гранату, після чого стався вибух. В результаті банкомат був частково пошкоджений. Ніхто із громадян не постраждав», – повідомили в ГУ НП Херсонської області.

Зловмисникам не вдалось зламати банкомат, заволодіти коштами або проникнути у відділення. Наразі банк працює у звичному режимі. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.4 ст.296 Кримінального кодексу України «Хуліганство».

Іван АНТИПЕНКО, «День», Херсон