У КНДР заявили про неминучість війни на Корейському півострові

У Міністерстві закордонних справ КНДР заявили, що масштабні військові навчання ВПС США і Південної Кореї свідчать про підготовку до нанесення удару по Пхеньяну.

У заяві північнокорейського МЗС наголошено, що "ці ворожі войовничі заяви не можуть розглядатися ніяк інакше, як попередження про те, що ми маємо готуватися до війни на Корейському півострові", повідомляє Інтерфакс.

У КНДР зазначили, що "зараз залишається тільки одне питання: коли війна вибухне".

"Ми не хочемо війни, але й ховатися від неї не будемо", - йдеться в заяві.