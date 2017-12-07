У Києві сьогодні обмежать вхід на дві станції метро через футбол

У четвер, 7 грудня, комунальне підприємство Київський метрополітен обмежить вхід на 2 станції у зв'язку із проведенням футбольного матчу Динамо - Партизан (Сербія) з 19:00 до 20:00 на базі національного спортивного комплексу Олімпійський.

Про це сказано в повідомленні прес-служби метрополітену.

У зазначений час станція Олімпійська не буде працювати для входу та виходу.

Для входу не буде працювати станція Площа Льва Толстого, а для виходу - Палац спорту.

Водночас поїзди будуть проїжджати повз станцію Олімпійська без зупинки.

Після закінчення футбольного матчу можливе обмеження входу для пасажирів станцій Олімпійська, Палац спорту та Площа Льва Толстого.