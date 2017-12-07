У Лос-Анджелесі встановили найвищий в історії рівень пожежної небезпеки

У Лос-Анджелесі (штат Каліфорнія, США) встановили найвищий коли-небудь зафіксований у регіоні рівень небезпеки через природні пожежі.

Про це повідомив у четвер, 7 грудня, американський телеканал CNN.

В регіоні запровадили режим надзвичайної ситуації.

Зараз пожежі вирують в чотирьох окремих районах в південній частині штату. Загальна площа території, що постраждала від пожеж, становить вже майже 50 тисяч га.

Наймасштабніший пожежа, що отримала назву Томас, охопила понад 36 тисяч га в окрузі Вентура.

Раніше влада штату розпорядилися про евакуацію понад 200 тисяч осіб.