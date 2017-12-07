У Львові вшанували Михайла Вербицького

Сьогодні, 7 грудня, минає 147 років від дня смерті видатного українського композитора, священика, автора мелодії державного гімну України Михайла Вербицького.

Той, хто подарував нам безсмертну мелодію «Ще не вмерла Україна», спочиває вічним сном у польському селі Млини, що за вісім кілометрів від українського кордону і колись було українським, тож вшанувати великого композитора і священика львів’яни прийшли до його пам’ятника, що на розі вулиць Бандери, Чупринки та Вербицького. Пам’ятник у Львові був встановлений з ініціативи суспільно-культурного товариства «Надсяння» наприкінці 2015 року, коли широко відзначався 200-літній ювілей Михайла Вербицького.

Перед присутніми виступили голова львівської ОДА Олег Синютка, заступник міського голови Андрій Москаленко, голова суспільно-культурного товариства «Надсяння» Володимир Середа, які нагадали про життєвий і творчий шлях композитора і його великі заслуги перед Україною. Більшість українців знають Михайла Вербицького лише за однією мелодією нашого Славня, але він не був у музиці випадковою людиною, адже з малих літ співав у церковному хорі, здобув високу музичну освіту в найкращих європейських фахівців, писав твори церковні й світські, вокальні (на слова Тараса Шевченка) й музичні. Михайло Вербицький є автором десяти симфоній малої форми… Чимала його спадщина ще має бути темою для досліджень музикознавців.

Йосип Марухняк, Львів, фото автора