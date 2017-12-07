У мережі активізувались послідовники "ІД" нового халіфату, - Рада нацбезпеки США

Незважаючи на втрату захоплених раніше територій, терористичне угрупування "Ісламська держава" досі має величезну силу в всесвітній мережі, повідомляє Reuters.

За словами представника служби безпеки, розпад Ісламської держави не зменшив здатність надихати інших на атаки західних тактичних цілей через Інтернет, передає Еспресо.

За даними служби, з січня цього року екстремістські групи, асоційовані з ІДІЛ, були пов'язані як найменше з 20 атаками на західні об'єкти.

"На жаль, втрата території ІДІЛу не вплинула на її здатність надихати терористичні атаки", - зазначила голова Національного центру з контртероризму Лора Шао.

Шао зазначила, що ІДІЛ має безпрецедентну силу залучати прихильників по всьому світу через соціальні мережі, вибудовуючи стійку базу локальних екстремістів.

У жовтні ІДІЛ втратила свої позиції у місті Рака, яке вважалось "столицею" терористів. Це спонукало президента США Дональда Трампа сказали, що "кінець халіфату ІДІЛ вже на горизонті".

Ще у серпні війська сирійського режиму відвоювала аль-Сухна, останній найбільший оплот "ІД" в провінції Хомс.