У Словенії страйкують співробітники розвідки

Співробітники розвідувальної служби Словенії оголосили страйк, вимагаючи підвищення заробітної плати та поліпшення умов праці.

Про це повідомляє ЄП з посиланням на The Associated Press.

Співробітники Агентства безпеки та розвідки Словенії (SOVA) почали страйк у середу, скаржачись на те, що відомство має недостатню кількість працівників і виплачує низькі зарплати.

Жодної іншої інформації про страйк, включаючи кількість співробітників, немає.

Міністр державного управління Борис Копрівнікар назвав ситуацію "дивною і унікальною". Він каже, що співробітники служби за законом зобов’язані забезпечувати базове функціонування агентства для захисту національної безпеки.

Закон про агентство розвідки та безпеки Словенії не забороняє страйки працівників, як, наприклад, військовим. Однак відповідно до положень статті 36 закону конституційно гарантоване право працівників на страйки є обмеженим.