У США сталася стрілянина в школі, загинули 3 людини

У четвер, 7 грудня, в американському місті Ацтек штату Нью-Мексико сталася стрілянина в школі, внаслідок чого загинули 3 людини.

Про це повідомляє Associated Press.

За даними місцевої поліції, всі троє загиблих - учні. Шериф округу Сан-Хуан Кен Крістінс додав, що нападника також убито, проте не уточнив, чи був він одним із учнів.

Людей зі школи було евакуйовано, дітей відвезли в безпечне місце. Навчальний заклад закрито. Інші школи у цьому районі також закрили. До мерії прийшли стурбовані батьки учнів, з ними працюють поліцейські.

Влада штату і федеральна влада розслідують причини та обставини стрілянини, подробиць поки що не повідомляють.