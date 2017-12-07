"Укрзалізниця" призначить 34 додаткові поїзди на зимові свята

Для більш комфортних подорожей пасажирів у зимові свята ПАТ «Укрзалізниця» призначає додаткові поїзди. Вже відкрито продаж на 15 із них, незабаром будуть призначені ще 19 додаткових поїздів. Про це повідомив в.о. голови правління Євген Кравцов, передає залізничний інформаційний портал.

Як зазначив Євген Кравцов, призначені додаткові поїзди у найбільш популярних напрямках, на Південь та Захід України. Наразі відкрито продаж на 15додаткових поїздів. У західному напрямку: № 191/192 Київ – Львів, №243/244 Київ–Львів, №95/96 Черкаси-Львів, № 197/198 Київ – Ковель, № 177/178 Київ – Хмельницький, № 258/257 Одеса – Львів, № 207/208 Київ – Ужгород, № 217/218 Київ – Івано-Франківськ – Рахів. На південь країни: № 223/224 Київ – Одеса, № 92/91 Костянтинівка – Одеса, № 63/64 Дніпро – Одеса, 151/152 Київ-Херсон. Поїзди у напрямку сходу, півночі та центральної частини України - № 276/275 Львів – Дніпро, № 787/788 Харків-Костянтинівка, № 796/795 Київ-Суми.

Незабаром також буде відкрито продаж проїзних документів на 19 додаткових поїздів, з яких 10 у західному напрямку:

№ 219/220 Київ – Івано-Франківськ, Чернівці,

№ 249/250 Київ – Івано-Франківськ, Чернівці,

№167/168 Одеса –Львів,

№ 235/236 Харків – Ужгород,

№ 212/211 Запоріжжя-Львів,

№231/232 Дніпро-Івано-Франківськ,

№183/184 Івано-Франківськ – Львів,

№ 193/194 Івано-Франківськ – Львів,

№ 209/210 Львів – Івано-Франківськ,

239/240 Київ –Ужгород.

«У зимові свята традиційно зростає пасажиропотік, особливо, напередодні вихідних. Укрзалізниця здійснює постійний моніторинг наявності вільних місць, призначаємо поїзди у найбільш затребуваних напрямках. Збільшили кількість поїздів до Західної України, щоб максимально задовольнити потреби пасажирів. В той же час необхідно планувати подорожі заздалегідь, оскільки існують технічні обмеження щодо розмірів руху на ділянках, можливості станцій щодо прийняття та відправлення поїздів за добу», – зазначив Євген Кравцов.