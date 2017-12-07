В Україні завершують розробку ракетного комплексу "Грім", що уражає цілі на відстані до 280 км

Директор “НВО “Павлоградський хімічний завод” Леонід Шиман заявив про фінальну стадію розробки оперативно-тактичного ракетного комплексу “Грім”. Про це повідомляють на сайті Українського мілітарного порталу.

“Розробка комплексу вже знаходиться на фінальній стадії. Наразі майже завершені випробування системи управління та переміщення ракет, гідравліки, механіки та усім, що пов’язано із транспортуванням. Скоріш за все, протягом року ОТРК вийде на польові випробування”, – повідомив Шиман.

Головним розробником ОТРК “Грім” виступає КБ “Південне”, яке розпочало роботу над проектом ще у 2005 році. Але згодом керівництво держави та армії із суб’єктивних причин зупинило реалізацію проекту у 2009 році. До відновлення проекту повернулись у серпні 2013 року.

Мобільна пускова установка “Грім-2” передбачає транспортування та запуск двох ракет типу “земля-земля”.

“Оперативно-тактичний ракетний комплекс «Грім» розробляється для ураження одиночних і групових стаціонарних цілей на дальностях від 50 до 280 км. Бойовий блок одноступеневої балістичної ракети проектується масою 480 кг. Бойова частина могла бути виконана за моноблочною або касетною схемою. Моноблочна схема використовує осколково-фугасну або проникаючу осколково-фугасну ампулу”, - йдеться у повідомленні.

Бортова система управління ракети інерційна, комплектується системами навігації і наведення різного типу (радіолокаційними, оптико-електронними).

Низка джерел стверджує, що дальність у 280 км є формальним обмеженням для експортної версії ракети, а для потреб власної армії дальність стрільби комплексу може бути збільшена до 450—500 км.