ЄК подала до суду на Чехію, Польщу та Угорщину, які не приймають мігрантів

Європейська комісія вирішила направити до Суду ЄС скарги проти Чехії, Угорщини та Польщі за невиконання цими країнами юридичних зобов'язань щодо переміщення мігрантів.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Єврокомісії, передає ЄП.

15 червня 2017 року Єврокомісія відкрила процедуру порушення проти Чехії, Угорщини та Польщі. Відповіді, надані трьома державами-членами, не задовольнили ЄК, і вона вирішила перейти до наступного етапу провадження.

"Незважаючи на підтвердження з боку Суду ЄС про дійсність схеми переселення, Чехія, Угорщина та Польща продовжують не виконувати свої юридичні зобов'язання. Отримані відповіді були незадовільними, і вони не свідчили про те, що вони сприятимуть виконанню рішення про переселення", - йдеться у заяві.

Єврокомісія наголошує, що у той час як всі інші держави в останні місяці беруть участь у схемі переміщення, Угорщина взагалі не бере в ній участі з самого початку, Польща не переселила жодного мігранта з грудня 2015 року, Чехія не бере участі у схемі з серпня 2016 року і не брала на себе нових зобов'язань більше року.