Єлизавета ІІ спустила на воду найбільший корабель флоту Британії

Королева Великої Британії Єлизавета ІІ взяла участь в урочистій церемонії введення в експлуатацію одного з найбільших авіаносців у світі і найбільшого корабля британського флоту - HMS Queen Elizabeth.

Про це повідомляє прес-служба Букінгемського палацу.

"Як донька, дружина та мати офіцерів флоту, розумію, наскільки непересічні вимоги ставить перед вами країна. Я завжди цінуватиму свій особливий зв'язок із HMS Queen Elizabeth, членами його команди та їхніми родинами", - сказала королева.

Церемонія відбулася у четвер в Портсмуті. Загалом у святі взяли участь близько 3700 гостей.

