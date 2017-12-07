За день бойовики 4 рази обстріляли позиції сил АТО

Від опівночі НЗФ ОРДЛО 4 рази порушували режим перемир'я в зоні АТО, обстрілюючи опорні пункти ЗСУ.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

Так, на луганському напрямку зафіксовано один обстріл. По обіді ворог зі 120-мм мінометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вів вогонь на підступах до Троїцького.

"На донецькому напрямку противник з 82-мм мінометів, гранатометів і легкого піхотного озброєння неодноразово обстрілював українських воїнів, які тримають оборону у передмісті Авдіївки", - зазначають у штабі.