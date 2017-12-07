За добу бойовики 27 разів обстріляли позиції сил АТО, - штаб

Протягом минулої доби у зоні АТО було зафіксовано 27 обстрілів українських позицій з боку терористів.

Як повідомляє прес-центр АТО, на луганському напрямку гібридні війська активізувалися у темну пору доби, зокрема, з 82 мм мінометів, гранатометів та стрілецької зброї були обстріляні українські позиції біля Луганського. Із гранатометів бойовики вели вогонь в районі Травневого і Новоолександрівки, а з легкого піхотного озброєння – неподалік Лобачевого і Станиці Луганської.

На донецькому напрямку з мінометів різних типів та зброї менших калібрів неодноразово обстрілювали Водяне і Старогнатівку, а в районі Широкиного ще й застосували озброєння танка. З гранатометів та стрілецької зброї бойовики вели вогонь у районі Гнутового. Неподалік Авдіївки терористи обстрілювали українські позиції із усього наявного арсеналу піхотного озброєння та мінометів.