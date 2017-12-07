За несплату аліментів українцям тепер заборонятимуть водити та виїжджати з країни

Верховна Рада ухвалили в цілому законопроект № 7277 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів".

За відповідне рішення віддали голоси 294 народних депутата, повідомляє Еспресо.TV.

Документ дозволить карати боржників, які понад півроку не платять аліменти. Зокрема, людині заборонять:

водити автомобіль або інший транспорт протягом шести місяців;

користуватися вогнепальною мисливською, пневматичною та охолощеною зброєю;

полювати, поки не заплатить борги;

Водити боржнику не заборонять, тільки якщо той заробляє на життя водінням, або використовує транспорт через інвалідність, утримує особу з І, ІІ групою інвалідності або дитину з інвалідністю.

Понад те, тих, хто не платить аліменти, тимчасово можуть обмежити у праві виїзду за кордон. Такі обмеження діятимуть, поки винуватці не віддадуть всі борги.

Карати за несплату також тепер зможуть соціальними роботами. Строк таких робіт - від 120 до 240 годин, щодня можна працювати не більше восьми годин.

Якщо боржник не схоче працювати, його можуть арештувати. У цьому випадку кожна доба арешту буде зараховуватися за 15 годин соцробіт. При цьому термін арешту не може перевищувати 15 діб.