Британія вимагає відсторонити РФ від Олімпіади-2018 через допінг

Збірна Російської Федерації не повинна брати участь у зимовій Олімпіаді в 2018 році, яка пройде в Південній Кореї, після антидопінгового скандалу. Таку думку висловив глава Британського антидопінгового агентства (UKAD) Девід Кенуорті, повідомляє BBC.

"Думаю, російські спортсмени повинні бути відсторонені від Олімпіади. Їх мали усунути від Олімпіади ще влітку 2016-го. Вважаю, що Паралімпійський комітет вчинив правильно, усунувши Росію. А ось МОК все зіпсував", - зазначив він.

Кенуорті переконаний, що Росія допустила кричущі порушення з допінгом, що негативно позначається на іміджі всього спорту. "Те, що вони зробили, просто неймовірно. Це принижує весь спорт. Головне, що потрібно тепер, - змусити Росію повернутися в рамки правил. На це піде багато часу і зусиль", - сказав він.

Як повідомлялося, згідно з другою частиною доповіді Макларена про допінг в Росії, представленою 9 грудня 2016 р., більше тисячі російських спортсменів і спортсменок у 30 видах спорту були причетні до маніпуляцій з позитивними допінг-пробами.

Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах анонсував у своєму новорічному зверненні в п'ятницю, 30 грудня, нові санкції проти Росії.