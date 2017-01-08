Через непогоду в Україні знеструмлено 24 населених пункти, - ДСНС

В Україні станом на вечір 8 січня знеструмлено 24 населених пункти в трьох областях, заявили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

"Залишаються знеструмленими 24 населених пункти у трьох областях, а саме: Одеській – 18 н.п., Чернівецька -4 н.п. (частково), Херсонській – 2 н.п. До відновлення енергопостачання залучено бригади обленерго", - заявили у ДСНС.

У службі повідомили про відсутність заторів на дорогах державного, регіонального значення. Також не надходили звернення людей щодо обморожень.

Згідно з повідомленням ДСНС, 8 січня у зв’язку зі снігопадами частково рух обмежено на автодорогах Вінницької, Кіровоградської, Одеської, Хмельницької та Черкаської областей.