Децентралізація залишиться пріоритетом уряду, - Гройсман

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман зазначив, що децентралізація залишиться пріоритетом у діяльність його уряду. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

На думку прем'єра, зміни в Україні почнуться з місцевого управління і децентралізації. "Я боровся за цю реформу, ще будучи Вінницьким міським головою. Я боровся за неї з перших днів роботи в центральної влади. І сьогодні особливо радію, коли бачу, що на місцях з'явилися ресурси і починають вирішуватися проблеми, які не вирішувалися роками. Радію, тому що кожній людині приємно бачити, як витрачені зусилля починають приносити результати", - написав прем'єр.

"Хочу запевнити, що децентралізація далі залишається нашим пріоритетом і буде тільки набирати обертів. Новий рік буде вже третім роком повноцінної реалізації реформи децентралізації. А значить у містах і селах будуть і в цьому році з'являтися нові і відремонтовані школи, дитячі садки, амбулаторії та фапи, стадіони і клуби, дороги і тротуари. І це ті речі, які безпосередньо впливають на якість повсякденного життя наших громадян", - підкреслив глава уряду.