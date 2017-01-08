Франція посилить захист від кібератак, - міністр оборони

Франція не менше за США вразлива перед кібератаками з боку іноземних держав, тому працюватиме над посиленням захисту від них.

Про це заявив міністр оборони Франції Жан-Ів Ле Дріан, повідомляє Reuters.

На думку міністра, існує реальна небезпека кібератак на французьку цивільну інфраструктуру, зокрема, йдеться про водопостачання, електропостачання телекомунікації і транспорт, а також атак проти французької демократії і засобів масової інформації.

Після оприлюднення звіту американських спецслужб про вплив президента РФ Володимира Путіна на виборчу кампанію в США Ле Дріан, відповідаючи на питання, чи захищена Франція від подібних атак, заявив: "Ні, звичайно, ми не маємо імунітету, ми не повинні бути наївними".

За його словами, французькі спецслужби обговорили тему можливого зовнішнього втручання у президентську кампанію і у Франції.

Він зазначив, що щороку кількість кібератак на Францію збільшується вдвічі і минулого року їх було близько 24 тисяч.

Ле Дріан вважає, що Франція повинна бути в змозі не лише захистити себе від кібератак, а за потреби вдарити самій.

Він повідомив, що кількість солдатів французької "цифрової армії" буде подвоєна до 2600 осіб до 2019 року, додаткову підтримку також надаватимуть 600 експертів у сфері кібербезпеки.

Раніше була оприлюднена спільна доповідь спецслужб США, в якій вони погодилися, що Путін причетний до спроб змінити результат виборів в США. Після цього обраний президент США Дональд Трамп офіційно визнав причетність Росії до кібератак в США.