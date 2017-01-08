Голова ДСНС прозвітував Президенту про контрольовану ситуацію в областях попри негоду

Ситуація в областях України, де спостерігається ускладнення погодних умов, стабільна і перебуває під контролем відповідних служб. Про це Президенту Петру Порошенку доповів керівник Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін, передає прес-служба Глави держави.

"За його словами, на даний час спостерігаються незначні ускладнення на дорогах місцевого значення. Усіх, хто потребує допомоги, працівники ДСНС евакуюють та розміщують у точках обігріву у найближчих населених пунктах. У розмові з Главою держави Микола Чечоткін також повідомив про прийняте рішення про припинення руху автотранспорту на всіх автомобільних шляхах Одеської області з 18:00 7 січня", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що в координації з Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Державна служба з надзвичайних ситуацій також залучена до ліквідації великої аварії тепломережі в Приморському районі міста Одеса. Там 35 будинків залишається без тепла. На місці аварії працюють кілька аварійних бригад.

"У решті областей України, за словами Миколи Чечоткіна, ситуація стабільна і під постійним контролем ДСНС. В обласних центрах громадський транспорт працює в звичайному режимі. На дороги місцевого значення по всій Україні виведено три з половиною тисячі одиниць спецтехніки, а регіональні штаби працюють цілодобово", - сказано у повідомленні.