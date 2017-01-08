Львовом пройшла різдвяна "Хода звіздарів"

Сьогодні, 8 січня, від Домініканського собору стартувала традиційна "Хода звіздарів". Близько сотні учасників пройшлися центральною частиною Львова несучи в руках різдвяні звізди різного розміру.

Головною окрасою цьогорічного фестивалю стала звізда «Надсянська», виготовлена гуртом звіздарів товариства «Надсяння». У центральній частині звізди зображена емблема товариства, промені ж огортає барвиста українська вишивка.

Біля міської шопки на пл Ринок звіздарів зустрів міський голова Львова Андрій Садовий. Він заколядував разом із учасниками ходи, а також подякував їм за збереження традицій.

Закінчилась хода біля Оперного театру на Ярмарковій площі. Тут усі учасники зі сцени демонстрували свої звізди. Потім відбулися спільні колядування та віншування.

"Хода звіздарів" відбулася в межах фестивалю "Спалах Різдвяної звізди" ідея якого народилася і розвинулася у Музею народної архітектури та побуту у Львові. Згодом фестиваль став одним із найяскравіших, видовищних різдвяних заходів міста.

Павло ПАЛАМАРЧУК, Львів. Фото автора