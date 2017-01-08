На Донеччині через мінометний обстріл бойовиків загинула дівчина

У Донецькій області на автодорозі Красногорівка – Старомихайлівка у результаті мінометного обстрілу бойовиків загинула дівчина.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив начальник Головного управління Національної поліції у Донецькій області В'ячеслав Аброськін.

«Сьогодні зранку військовими до Красногорівки був доставлений труп дівчини з осколковим пораненням ноги, який був виявлений ще 5 січня на автодорозі Красногорівка - Старомихайлівка. Тільки сьогодні вдалося тіло вивезти. Імовірно загинула 5 січня в результаті мінометного обстрілу бойовиками "ДНР" підконтрольної Україні території», - написав голова обласної поліції.

Він зазначив, що загиблій дівчині на вигляд 25 років, її особа встановлюється.