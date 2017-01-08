Перша група американських солдатів прибула до Польщі

250 американських солдатів, що складають частину танкової бригади для зміцнення східного флангу НАТО, прибули на летовище до Вроцлава (Нижнє-сілезьке воєводство) та на полігон неподалік Жаґаня (Любуське воєводство).

Про це повідомляє Польське радіо.

З Вроцлава солдати будуть направлені у відповідні частини. В рамках першої ротації, командування бригади та інженерні батальйони з забезпеченням будуть розміщені у військових об’єктах в Жаґані, Свєнтошові, Сквєжині і Болєславці.

Таким чином, американська 3-я Танкова бригадна бойова група (4-а Дивізія піхоти) розпочинає першу, дев’ятимісячну зміну в рамках операції Atlantic Resolve, яка відбувається в рамках програми збільшення американської присутності у Європі.

6 січня у німецькому порті Бремергафен розвантажено тяжке озброєння цієї бригади. Його буде доставлено до Польщі залізницею та військовими конвоями. А групи американців, які займаються підготовкою перебування танкової бригади, діють у Польщі від грудня.

Хоча американські війська здебільшого будуть розташовані у Західній Польщі, діятимуть вони у всьому регіоні, на східному фланзі НАТО, зокрема, будуть навчатися і проходити вишколи на території усієї Польщі.