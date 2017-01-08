Полтавою пройшла "Різдвяна феєрія"

У неділю, 8 січня, на другий день після Різдва Христового, завдяки спільним зусиллям управління культури Полтавської облдержадміністрації, Полтавської єпархії УПЦ Київського Патріархату, ГО «Команда небайдужих», обласного центру народної творчості та культурно-освітньої роботи у Полтаві відбувся вже традиційний обласний фестиваль «Різдвяна феєрія». Розпочався парад вертепів від Свято-Успенського кафедрального собору, у якому архієпископ Полтавський і Кременчуцький Федір провів Божественну Літургію, а потім благословив колядників на урочисту ходу. Фольклорні гурти із різних куточків Полтавщини, духовенство та містяни дружно заспівали колядку «Добрий вечір тобі, пане господарю!», після чого колона рушила до Театральної площі, співаючи інші автентичні колядки, що викликало захоплення у перехожих, частина яких долучалася до ходи.

Основні ж заходи відбулися на площі перед Полтавським драматичним театром імені М.В. Гоголя. Начальник управління культури Полтавської обласної державної адміністрації Геннадій Фасій зазначив, що фестивалю вже десять років. Спочатку в ньому брали участь лише полтавські гурти, потім почали виявляти бажання колективи з області. Фестиваль відбувається традиційно під час різдвяних свят і постійно збирає велику кількість містян, яким подобається подібний задум. Цього року через складні погодні умови (замети на дорогах) не змогли приїхати гурти з віддалених районів області. Але від цього дійство не втратило свого колориту.

До присутніх звернувся владика Федір, який наголосив на особливості сьогоднішнього свята: «Ми продовжуємо відроджувати нашу українську традицію. Слава Богу, що Коляда зібрала нас сьогодні на Театральній площі. Різдво Христове – особливе свято, оскільки український народ з давніх-давен оспівав його в колядках. З того моменту, як Христос прийшов у цей світ, кожен із нас має можливість звернутися до Бога в молитві будь-де, за будь-яких обставин – і він буде почутий. Ми не повинні лінуватися, адже якщо будемо тільки говорити про добрі справи, про зміни в нашій державі, якщо будемо просто чекати на зміни звідкись, то ми нічого не досягнемо. Тому кожен, звертаючись до Бога, повинен почати змінювати себе, почати робити добрі справи, не повинен підтримувати себе в якихось негативних емоціях, в осудженні, в гніві, у злобі… Лише за таких умов ми зможемо змінити все навколо: державу, місто, область». Архієпископ Федір висловив сподівання, що у нас буде міцна держава, ніхто не буде на неї зазіхати, бо український народ уже показав усьому світову, що здатний боротися з агресором, бо наша зброя – це віра в Бога, єдність, любов до своєї Батьківщини і свого народу. «Господь допоможе нам, бо на нашому боці правда. Як би було добре, щоб сьогодні всі православні конфесії святкували в єдиній помісній українській церкві. У нашій країні має бути церква українська за своєю суттю, а не тільки за назвою, у якій би гуртувалися всі українці», - сказав наостанок архієпископ Федір.

Одна з учасниць фестивалю Євдокія Василівна Рипаленко, котра разом із колективом «Чебреці» приїхала з Кобеляцького району, у захопленні від сьогоднішнього дійства. Фольклорний гурт прибув до Полтави, щоб порадувати місцевих жителів та привітати їх із Різдвом Христовим. «Я дуже рада, що повертаються старі традиції, прославляється Бог. Ми завжди із задоволенням відгукуємося, коли нас запрошують на подібні заходи. Хотілося, щоб частіше відбувалися такі фестивалі», - зазначила пані Євдокія.

Зі сцени звучали колядки як у виконанні колективів, так і у виконанні наймолодших глядачів, що були на майдані. Усі артисти отримали солодкі подарунки. Крім виступів гуртів, на глядачів чекав і невеликий ярмарок, організований волонтерським об’єднанням «Полтавський батальйон небайдужих». «Ми дуже раді, що «ПБН» цьогоріч є співорганізатором фестивалю. Невеличкий ярмарок допоможе нам зібрати кошти на біноклі та рації для наших захисників. Будемо передавати їх на схід», - розповіла голова благодійного фонду «ПБН» Наталія Гранчак.

Пані Наталія згодом зазначила на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook: «Відшумів фестиваль вертепів «Різдвяна феєрія». Прекрасне свято, особлива атмосфера, театралізовані дійства, майстерно одягнуті актори. Свято вдалося, колядка лунала, радість у серцях оселялася. Дякую волонтерам, які за дві з половиною години на морозі зібрали 4 795,5 грн. Молодці!!! Христос народився! Славімо Його!»

Богдан Проскуров, Полтава, фото автора