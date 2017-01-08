Порошенко назвав 6 книг, які вразили його у 2016 році

Президент Петро Порошенко назвав шість книг, які вразили його у 2016 році.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Книги, які мене вразили в 2016 і які варті уваги", - зазначив він.

Зокрема, велике враження на главу держави справили "Спогади" Павла Скоропадського, "25 перемог України" Олександра Палія, "Тамплієри" Сергія Жадана, "Secondhand time" Svetlana Alexievich, Антологія української поезії ХХ століття видавництва "А-ба-ба-га-ла-ма-га" та "Казимир Малевич. Київський період 1928-1930" Тетяни Філевської.