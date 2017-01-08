Рятувальники звільнили із снігового полону понад 1200 автівок

За час негоди підрозділами ДСНС України вивільнено зі снігових заметів 1230 автомобілів, у яких перебувало 2984 особи.

Про це повідомляється на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що лише за 8 січня рятувальники звільнили із снігового полону 260 автомобілів, у яких знаходилося 744 людини.

Для забезпечення проїзду та розчищення автодоріг на території України залучено 2505 одиниць техніки та 3502 осіб, з яких від ДСНС - 105 одиниць техніки та 405 осіб особового складу.

Звернень людей, які зазнали обморожень під час перебування у заторах, не зафіксовано. На дорогах державного, регіонального значення заторів також не зафіксовано.