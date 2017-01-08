Сьогодні у Львові представили театральну прем’єру "Дорога до Різдва"

Історію про те, як по-справжньому повірити у диво, підготували у Першому театрі. Режисер-постановник святкової пригоди для маленьких (до 4-х років) діточок та їхніх батьків Ольга Гапа, художник-постановник Дарія Зав'ялова, художник зі світла Богдан Сидор, музичне оформлення – Богдана Бончук.

«Різдво – найулюбленіше свято для дітей та дорослих, і кожен готується до нього по-своєму, як і наші головні героїні – сестрички Даринка та Настуня, – розповідають у театрі. – Даринка вчить колядки і збирається до шопки, щоби подивитися на народження маленького Ісусика, а Настуня поспішає на шопінг, бо для справжнього святкування їй потрібен новий одяг. Даринка намагається переконати сестру піти з нею до шопки, це не вдається, і сестрички сваряться. Однак стається справжнє диво – з’являється Ангел, який допомагає Даринці разом з Настунею потрапити у час, коли народився наш Спаситель, а проведе їх у далеку дорогу Віслючок із шопки. Можливо, це допоможе Настуні знову повірити у дива Різдва?.. Зникають магазини, будинки, світло – усе, що так цікавило Настуню. Тепер сестрички вирушають у непросту дорогу – до Різдва!».

У таємничій подорожі на маленьких героїнь вистави чекають перешкоди і дивовижні герої. Чим завершиться чарівна історія і кого ще зустрінуть сестрички на своєму шляху..? Про все це можна дізнатися, завітавши на виставу «Дорога до Різдва» Першого театру (вул. Гнатюка, 11). Якщо не сьогодні, то у наступні дні січня – 11, 15, 22, 28 та 29. Прем'єру зможуть побачити всі охочі, бо актори гратимуть по два спектаклі на день – о 12.00 та о 15.00.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів. Фото «Дню» надали у Першому театрі.