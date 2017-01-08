США пообіцяли збільшити масштаб військових навчань в Європі для стримування РФ

США збільшать масштаби і складність військових навчань на території Європи для стримування російської агресії, заявив заступник глави Європейського командування збройних сил США генерал-лейтенант Тім Рей.

"Дозвольте мені прояснити ситуацію. Це частина наших зусиль щодо стримування агресії з боку Росії, щодо забезпечення територіальної цілісності наших союзників і підтримки Європи, її цілісності, свободи, процвітання і миру", - цитує його заяву Reuters, зроблену після прибуття до Німеччини 2800 одиниць військової техніки з США.

Рей наголосив, що майже 70 тисяч американських військовослужбовців в Європі адаптуються до мінливих стратегічних завдань, таких як військові операції Росії в Україні, міграційні потоки з Сирії та ісламістський радикалізм.

"Ми також будемо збільшувати масштаби і складність багатьох військових навчань, зосереджуючи увагу на взаємодії, протиракетній обороні та операціях з реагування на кризи", - сказав Рей.

Нагадаємо, що 6 січня в німецькому місті Бремерхафен почалося розвантаження військової техніки в рамках розміщення в Східній Європі 3-ї бронетанкової бригадної бойової групи 4-ї піхотної дивізії США.

У Бремерхафені бронетехніку армії США завантажать у залізничні вагони, після чого відправлять до місця призначення через територію Німеччини і Польщі.

Розширення військового контингенту в цьому регіоні, яке викликало різку критику Кремля, стало відповіддю на стурбованість європейських союзників США по НАТО "агресивним курсом" Росії.