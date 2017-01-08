Трюдо несподівано відмовився від участі в Давоському форумі

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо скасував свою участь у Всесвітньому економічному форумі в Давосі, передає Укрінформ з посиланням на офіс прем'єр-міністра Канади.

"Прем'єр-міністр більше не планує відвідувати Давос для участі у Всесвітньому економічному форумі", - розповіли у Трюдо.

Причиною відмови від поїздки названа необхідність зосередитися на поїздці по Канаді, якій Джастін Трюдо присвятить наступні кілька тижнів, щоб спілкуватися з громадянами.

При цьому в офісі прем'єра підкреслили, що Канаду в Давосі буде представляти значна делегація, до складу якої увійдуть кілька міністрів федерального уряду.

Це рішення глави канадського уряду стало несподіваним, оскільки в грудні його офіс оголосив про підготовку до візиту на ВЕФ. У 2016-му Трюдо брав участь у Форумі разом з кількома федеральними міністрами.

Нагадаємо, канцлер ФРН Ангела Меркель і президент Франції Франсуа Олланд в цьому році не будуть брати участь у Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Одна з тем Давоського форуму, який відбудеться в січні 2017 року, присвячена питанням четвертої технологічної революції – так званої "економіці 4.0".