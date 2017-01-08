У Багдаді прогримів другий за день вибух, є жертви

У результаті другого за день вибуху в Багдаді, Ірак, загинули семеро осіб, десятки поранені, повідомляє Reuters.
Терорист-смертник привів в дію вибуховий пристрій через кілька годин після першого вибуху на ринку в районі Баладіят, в основному населеному шиїтами.
"Під час першого вибуху загинули 13 осіб, другий вибух забрав життя семи людей. Більше 50 отримали поранення", - повідомляє видання.
Також 8 січня на овочевому ринку в шиїтському районі Багдада пролунав вибух начиненого вибухівкою автомобіля. Терористичне угрупування "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за перший вибух на ринку в Багдаді. Кількість загиблих в результаті теракту в Багдаді зросла до 13 осіб.
Серед загиблих та постраждалих внаслідок теракту у Багдаді, що стався 8 січня, українців немає.
Про це у неділю повідомили у посольстві України в Іраку.
Посольство України інформує про відсутність українців серед загиблих і постражд.унаслідок теракту в #Багдад'і 08.01.17.— Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 8 січня 2017 р.