У Багдаді прогримів другий за день вибух, є жертви

У результаті другого за день вибуху в Багдаді, Ірак, загинули семеро осіб, десятки поранені, повідомляє Reuters.

Терорист-смертник привів в дію вибуховий пристрій через кілька годин після першого вибуху на ринку в районі Баладіят, в основному населеному шиїтами.

"Під час першого вибуху загинули 13 осіб, другий вибух забрав життя семи людей. Більше 50 отримали поранення", - повідомляє видання.

Також 8 січня на овочевому ринку в шиїтському районі Багдада пролунав вибух начиненого вибухівкою автомобіля. Терористичне угрупування "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за перший вибух на ринку в Багдаді. Кількість загиблих в результаті теракту в Багдаді зросла до 13 осіб.

Серед загиблих та постраждалих внаслідок теракту у Багдаді, що стався 8 січня, українців немає.

Про це у неділю повідомили у посольстві України в Іраку.