У центрі Єрусалима вантажівка в'їхала в групу військових, є загиблі і поранені

В Єрусалимі в районі Армон ха-Наців стався теракт - вантажівка з'їхала з дороги і врізалася в групу ізраїльських військовослужбовців і цивільних осіб. Про це повідомляє радіо "Галей ЦАХАЛ".

У результаті автомобільного теракту вбито чотири людини. Ізраїльські ЗМІ повідомляють про загибель трьох дівчат і одного хлопця. Семеро людей перебувають у критичному стані. Всього поранені 15 осіб.

Як повідомляється, група молодих людей - солдатів вийшла з автобуса в кварталі Армонія ха-Наців. Це побачив водій вантажівки Mercedes. Він, не чекаючи, коли автобус від'їде, розігнався і врізався в групу молодих людей. Після цього він в'їхав у ту ж групу людей заднім ходом.

Водій вантажівки убитий на місці.

Поліція вважає інцидент терактом.

З початку року це вже другий теракт стосовно військовослужбовців. 3 січня в районі Дженіна був здійснений наїзд на службовців прикордонної поліції. Поранення отримали дві людини.

За попередніми даними, українців не виявлено серед постраждалих у теракті, що стався сьогодні вдень в Єрусалимі. Про це в ефірі телеканалу “112 Україна” розповів Надзвичайний і Повноважний Посол України в Державі Ізраїль Геннадій Надоленко.

“Попередня інформація, що українців там не було. Але ми ще перевіряємо цю інформацію”, - зауважив він.