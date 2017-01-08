У Колодяжному на Волині готуються до "Різдва у Косачів"

Цього року традиційне свято «Різдво у Косачів» в Колодяжненському літературно-меморіальному музеї Лесі Українки відбудеться в новому форматі. Якщо в минулі роки ставили вистави за творами Лесі Українки і Олени Пчілки, виступав музейний ляльковий театр, звучали колядки, які у волинських селах записала Олена Пчілка, то нині тема заходу має назву «Різдво у Косачів: Різдвяне послання Косачівського дому для учасників АТО».

Проте традиції новорічно-різдвяних свят Косачів будуть збережені. Адже відомо, що на Різдво треба робити добрі справи, Косачі традиційно ставили дві ялинки на Різдво, одну для власної родини, а на іншу запрошували дітей колодяжненських селян, яких пригощали, обдаровували, яким готували цікаву розважальну програму. Темі різдвяного і не тільки різдвяного добра присвячені і твори матері Лесі Українки Олени Пчілки. Виконувач обов’язків завідувача Колодяжненського музею Лесі Українки Ольга Бойко каже, що під час цьогорічного «Різдва у Косачів» діти місцевої школи та всі, хто побажає до них приєднатися, прикрашатимуть пряники, які працівники музею, родини колодяжненців напечуть удома. Пряники та інші сувеніри сформують у подарунки, їх разом із зібраним теплим одягом, продуктами місцевий волонтер відвезе у зону неоголошеної війни українським військовим. Тому і днем проведення свята «Різдво у Косачів» визначили 11 січня, бо 12-го волонтер їде на схід. Звичайно, що звучатимуть на святі колядки, нові і старі, ще ті,які співали у різдвяні дні самі Косачі.

Наталія МАЛІМОН, «День», Луцьк