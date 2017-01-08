У Литві закрили телешоу через нацистське привітання в ефірі

Литовський державний телеканал LRT закрив програму "Вгадай пісню" після того, як одна з її учасниць продемонструвала нацистське привітання.

Про це повідомляє Meduza.io.

Під час передачі актриса Аста Баукуте, вгадавши пісню литовського виконавця Симонаса Донсковаса, схопилася з крісла, підняла руку в нацистському вітанні і прокричала "Єврей!"

Директор LRT назвав поведінку Баукуте неприйнятною і заявив про закриття передачі. Заступник директора сказав, що шокований тим, що трапилося, і вибачився перед глядачами. За його словами, поведінка Баукуте суперечить цінностям, яких дотримується телеканал.

Баукуте висловила подив у зв'язку з рішенням про закриття передачі і запевнила, що в її діях не було політики. За словами актриси, вона особисто знайома з Донсковасом і вважає його своїм другом.

У Литві діє закон, що забороняє використання нацистської символіки в публічних місцях. Демонстрація свастики або виконання гімну нацистської Німеччини під час масових заходів розцінюється як пропаганда окупаційного режиму. Така ж заборона діє стосовно радянської символіки.