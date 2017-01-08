У неділю бойовики 28 разів обстріляли сили АТО, 3 бійців поранено

Станом на 18:00 8 січня у зоні проведення АТО відбулося 28 обстрілів з боку бойовиків, трьох українських військовослужбовців поранено.

Про це йдеться у повідомленні штабу АТО.

Зокрема, на Маріупольському напрямку зі 122-мм артилерії бойовики обстрілювали Широкине, з мінометів різних калібрів вели вогонь по Гнутовому, Троїцькому, Водяному та Широкиному.

"По Широкиному та Мар’їнці вогонь вели БМП противника. З гранатометів та стрілецької зброї бойовики обстріляли Павлопіль, Гнутове, Широкине. По Талаківці вогонь вів танк", - повідомили у штабі.

На Луганському напрямку із 82-мм мінометів було обстріляно Троїцьке, також стріляв снайпер, з великокаліберних кулеметів обстріляно Новозванівку.

На Донецькому напрямку із 82-мм мінометів окупанти вели вогонь по Авдіївці та Луганському, з гранатометів та стрілецької зброї – по Зайцевому та Авдіївці. По Луганському вогонь вела БМП противника.