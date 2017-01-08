У Німеччині в 2016 році зареєстрували 320 тисяч претендентів на статус біженця

У Німеччині в 2016 році зареєстровано понад 321 тисячу заяв на отримання притулку.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

При цьому число подібних прохань скоротилося з 91671 у січні до менш ніж 20 тисяч до кінця минулого року після закриття "балканського маршруту" і досягнення Брюсселем угоди з Туреччиною щодо біженців. У грудні ця цифра, наприклад, становила 16441.

Разом з тим кількість нелегальних мігрантів з країн Північної Африки в минулому році суттєво зросла. Біженці прибувають не тільки з Лівії, а й з Єгипту, Алжиру і Тунісу.

В системі EASY (розшифровується як Erstverteilung der Asylbegehrenden - первинний розподіл охочих отримати притулок - Ред.) біженці, які прибувають до Німеччини, фіксуються без паспортних даних. Тому можлива, наприклад, подвійна реєстрація. Також експерти пояснюють, що деякі з тих, хто перетнув кордон, могли виїхати потім в інші країни Європи.