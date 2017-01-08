У Пекіні через смог створять екополіцію

У Пекіні спеціальний загін поліції здійснюватиме нагляд за екологією в 16 районах міста.

Про це заявив в. о. мера китайської столиці Цай Ці на зустрічі з представниками ЗМІ та громадськості з приводу смогу, який зберігається над містом вже впродовж кількох днів, повідомляє Сіньхуа.

"Жаровні, що працюють на відкритому повітрі, спалювання сміття і біомаси, пил з доріг - все це відображає недотримання чинних постанов, яке є в дійсності результатом ослабленого нагляду і недостатніх правовстановлюючих заходів", - наголосив Цай Ці.

За його словами, міська влада протягом 2017 року вживатиме більш жорсткі заходи щодо протидії забрудненню атмосфери.

По закінченні опалювального сезону буде закрита єдина електростанція Пекіна, що працює на вугіллі. Споживання вугілля буде скорочене на 30% або в межах до 7 млн тонн. Припиниться експлуатація ще 300 тис. старих транспортних засобів з високим коефіцієнтом забруднення. Крім того, 500 виробничих підприємств та підприємств з високим рівнем забруднення будуть закриті, ще 2560 будуть модернізовані на виконання більш жорстких вимог із запобігання забруднення.