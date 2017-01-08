У Трампа не виключають кроків у відповідь на кібератаки Росії

Обраний президентом США Дональд Трамп приймає висновки розвідки про причетність Росії до кібератак, спрямованих на зрив виборів, і кроки у відповідь на ці дії не виключені.

Про це заявив майбутній глава апарату Трампа Рейнс Прібес в інтерв’ю Fox News, передає Reuters.

За його словами, Трамп "приймає той факт, що компанії з Росії" стоять за втручанням у роботу організацій демократичної партії.

Прібес сказав, що Трамп планує дорочити розвідувальній спільноті розробити рекомендації щодо подальших кроків.

Залежно від цих рекомендацій "можуть бути вжиті заходи у відповідь", сказав він.

Раніше була оприлюднена спільна доповідь спецслужб США, в якій вони погодилися, що Путін причетний до спроб змінити результат виборів в США. Після цього обраний президент США Дональд Трамп офіційно визнав причетність Росії до кібератак в США.