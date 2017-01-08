У Туреччині в справі про вбивство посла РФ арештували 5 людей

У рамках розслідування замаху на посла Росії в Анкарі Андрія Карлова, заарештовано п'ять осіб.

Про це повідомляє агентство Anadolu з посиланням на прокуратуру міста Ізмір.

Четверо заарештованих були товаришами по службі вбивці Мевлюта Мерта Алтинташа в органах МВС Туреччини.

П'ятим заарештованим є активіст організації опозиційного проповідника Фетхуллаха Гюлана (FETÖ), який "курирував" прихильників FETÖ з числа курсантів Поліцейської школи імені Рушту Унсала в Ізмірі, де навчався і Алинташ.

Арештованим пред'явлено звинувачення у "приналежності до збройної терористичної організації".

Напад на посла Росії в Анкарі Андрія Карлова відбувся 19 грудня у ході виступу на відкритті виставки "Росія очима турків", організованої спільними зусиллями посольства Росії в Анкарі та муніципалітету столичного району Чанкая.

Нападник був убитий в ході операції поліції. Російський посол помер від отриманих поранень.